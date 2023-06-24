الرابطة المحترفة الأولى: مجموعة التتويج – الجولة 12 – النتائج والترتيب

في ما يلي كامل نتائج مباريات الجولة 12 التي أقيمت على دفعتين أمس الجمعة واليوم السبت، والترتيب:

الجمعة 23 جوان

في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري 3

محمد امين بوزيان(68) حسام تقا(83) يوسوفا عومارو (90+1)

اتحاد بن قردان 1

وضاح الزايدي (11)

في ملعب تطاوين

اتحاد تطاوين 1

صابر الهمامي (33 ض ج)

الاولمبي الباجي 2

مالك شويخ (8) ريتشار كاساغا (68)

اليوم السبت

في الملعب الأولمبي بسوسة:

النجم الرياضي الساحي 2

أسامة عبيد (45) ض ج – ياسين الشماخي(62)

النادي الافريقي صفر

في ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي التونسي 1

غيث الوهابي (26 )

النادي الرياضي الصفاقسي 0

الترتيب.

ن ل ف ت ه له عليه

1-النجم الساحلي 30 12 8 3 1 14 3

2-الترجي الرياضي 24 12 6 2 4 14 9

3-النادي الافريقي 23 12 6 4 2 15 8

4-الاتحاد المنستيري 22 12 5 3 4 19 12

5-اتحاد بن قردان 20 12 5 2 5 17 14

6-الاولمبي الباجي 16 12 4 2 6 8 12

7-النادي الصفاقسي 14 12 3 4 5 7 9

8-اتحاد تطاوين 4 12 0 2 10 5 32