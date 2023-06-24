الرابطة المحترفة الأولى: مجموعة التتويج – الجولة 12 – النتائج والترتيب

في ما يلي كامل نتائج مباريات الجولة 12 التي أقيمت على دفعتين أمس الجمعة واليوم السبت، والترتيب:
الجمعة 23 جوان
في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري 3
محمد امين بوزيان(68) حسام تقا(83) يوسوفا عومارو (90+1)
اتحاد بن قردان 1
وضاح الزايدي (11)
في ملعب تطاوين
اتحاد تطاوين 1
صابر الهمامي (33 ض ج)
الاولمبي الباجي 2
مالك شويخ (8) ريتشار كاساغا (68)
اليوم السبت
في الملعب الأولمبي بسوسة:
النجم الرياضي الساحي 2
أسامة عبيد (45) ض ج – ياسين الشماخي(62)
النادي الافريقي صفر
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي التونسي 1
غيث الوهابي (26 )
النادي الرياضي الصفاقسي 0
الترتيب.
ن ل ف ت ه له عليه
1-النجم الساحلي 30 12 8 3 1 14 3
2-الترجي الرياضي 24 12 6 2 4 14 9
3-النادي الافريقي 23 12 6 4 2 15 8
4-الاتحاد المنستيري 22 12 5 3 4 19 12
5-اتحاد بن قردان 20 12 5 2 5 17 14
6-الاولمبي الباجي 16 12 4 2 6 8 12
7-النادي الصفاقسي 14 12 3 4 5 7 9
8-اتحاد تطاوين 4 12 0 2 10 5 32