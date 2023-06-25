عطلة عيد الاضحى: مرصد سلامة مرور يدعو مستعملي الطريق للالتزام بإجراءات السلامة

دعا المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية مستعملي الطريق الى الالتزام بإجراءات السلامة المرورية واحترام علامات المرور والسياقة المعتدلة والتقيد بالسرعة القانونية بمناسبة عطلة عيد الأضحى لسنة 2023.

وأكد المرصد، في بلاغ له اليوم الأحد، “أنه اعتبارا للكثافة التي ستشهدها حركة المرور قبل وبعد الإحتفال بالعيد، على مستعملي الطريق ضرورة الإلتزام بتطبيق القانون وإحترام السرعة القانونية وترك مسافة الأمان وعدم نقل الركاب على وسائل غير معدة للغرض، وأوصى بتجنب السياقة في حالة تعب حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وبمناسبة العطل وخاصة الأعياد تعرف مختلف الطرقات التونسية وفي جميع الإتجاهات، كثافة مرورية لافتة والرغبة في الوصول إلى مقر الإقامة بسرعة ومبكرا الأمر الذي قد يتسبب في حوادث مرور.

وجدّد المرصد في ذات البلاغ دعوة مستعملي الطريق بوجوب إرتداء حزام الأمان وعدم الإنشغال بالرد على رسائل المعايدة والمكالمات الهاتفية اثناء السياقة مع الانتباه وتخفيض السرعة.

ومن جانب اخر ذكر المرصد الأسر التونسية بضرورة رعاية الأطفال وعدم السماح لهم باللعب في الشوارع والمنتزهات والحدائق العامة دون رقابة خاصة وان في مثل هذه المناسبات عادة ما تكثر حركة المترجلين من فئة الأطفال وفي مختلف الأوقات والذي قد يتطلب أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر اثناء السياقة عند الإقتراب من أماكن تواجدهم ولعبهم.

كما أعرب المرصد عن أمله في ان يتقيد جميع مستعلمي الطريق بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك بقواعد السياقة بهدف التقليص من الخسائر البشرية والمادية.

ويشار إلى أن حوادث الطرقات خلال الفترة من غرة جانفي إلى 22 جوان 2023، قد أودت بحياة 511 شخصا.