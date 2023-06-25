عاجل: وفاة كهل وإصابة 5 أشخاص آخرين إثر سقوط ”دالة” بحضيرة مصنع بالمنطقة الصناعية

توفي كهل (55 عاما) وأصيب 5 اخرين باصابات متفاوتة الخطورة في حادثة سقوط “دالة” بحضيرة احد المصانع بصدد الانجاز، اليوم الاحد، بالمنطقة الحرة بمنزل جميل، وفق ما افاد به الرائد عبد الحميد السحباني رئيس فرقة الحماية المدنية بجرزونة لاذاعة شمس اف ام.

وقال المصدر ذاته انه تم نقل المصابين عن طريق سيارات الاسعاف التابعة للحماية المدنية الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت لتلقي الاسعافات العاجلة، فيما تمت معاينة جثة المتوفي من طرف السلطات المعنية قبل تحويلها الى المستشفى للتشريح وتحديد اسباب الوفاة.

وستتولى وحدات الحرس الوطني مرجع النظر البحث في الحادثة.