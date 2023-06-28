الاطّلاع على ظروف إقامة نساء ضحايا العنف بأحد مراكز “الأمان” بتونس الكبرى

تنقّلت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى، صباح اليوم الأربعاء إلى أحد مراكز “الأمان” لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ بتونس الكبرى، حيث شاركت النساء وأطفالهنّ عيد الأضحى المبارك.

واطلّعت الوزيرة على ظروف إقامة النساء ضحايا العنف بمختلف وحدات عيش هذا المركز الذي تسيّره الجمعيّة التونسيّة للتصرف والتوازن الاجتماعي في إطار اتفاقيّة شراكة مع وزارة الأسرة والمرأة، مشيدة بما يتوفّر به من مرافق وخدمات جيّدة لحسن العناية والإحاطة بالأمّهات وأبنائهنّ القصّر.

وتحادثت مع النساء ضحايا العنف بالمركز، الذي يأوي حاليّا 9 نساء و9 أطفال مرافقين لهنّ، مستمعة إلى مشاغلهنّ وتطلّعاتهنّ وسبل وقايتهنّ من تكرار العنف سواء كان من الزوج أو عنفا اقتصاديا أو أسريا والذي تتعرض إليه بعض النساء ولاسيما الأرامل.