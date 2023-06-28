عاجل: إطلاق نار قرب القنصلية الأمريكية بجدة..وهذه حصيلة القتلى..

جدت مساء اليوم الأربعاء 28 جوان 2023، عملية تبادل لإطلاق النار بين شخص مسلح وأفراد من الشرطة السعودية بالقرب من مبنى القنصلية الأميركية بجدة.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة في مكة المكرمة في توضيح له نشرته وكالة الأنباء السعودية، بأنه عند الساعة (6:45 ) من مساء اليوم بالتوقيت السعودي، توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة وترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده.

وأوضح المتحدث أن الجهات الأمنية المختصة بادرت بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، ونتج عن تبادل إطلاق النار مقتله.

كما تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته، ولا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث.