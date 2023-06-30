المركز البيداغوجي: يمكن للكتبيين التزود بالكتب المدرسية بداية من يوم 3 جويلية..

أفاد المركز الوطني البيداغوجي، اليوم الجمعة 30 جوان 2023، بأنه بإمكان الكتبيين التزوّد بالكتب المدرسية المتوفرة حاليا في كامل فروعه داخل الجمهورية وذلك بداية من يوم الإثنين 3 جويلية 2023.

وأورد المركز، في بلاغ له اليوم على صفحته الرسمية بالـ”فايسبوك”، قائمة عناوين الكتب المدرسية للسنة – 2024 ضمن الطلبية التي يمكن تحميلها عبر الرابط https://cnp.com.tn/arabic/formulaires/talabiaeleve.pdf

ويتولى المركز الوطني البيداغوجي التابع لوزارة التربية، نشر 315 عنوانا فيما يفوق 14.3 مليون نسخة في إطار استعدادته للعودة المدرسية المقبلة، حسب ما جاء في موقعه الالكتروني.

وتشهد العودة المدرسية 2023 – 2024، وفق ذات المصدر، تجديد كتابين في مادة التكنولوجيا لتلاميذ السنة الرابعة ثانوي شعبة العلوم التقنية وتنقيح كتابي الفرنسية لتلاميذ السنة الثالثة أساسي بالإضافة إلى إصدار دليل لمربي الفرنسية السنة الثالثة أساسي والأشرطة المصورة.