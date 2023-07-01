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عاجل/بعد اتهامه بالاغتصاب: هذا ما قرره القضاء في حق الطيب راشد..

2023/07/01 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة قرار ختم البحث بحفظ تهمة الاغتصاب في حق الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد.

وتجدر الإشارة إلى أن امرأة كانت تقدمت بشكاية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة متهمة الطيب راشد باغتصابها ، ليتم” استجلاب” ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية بسليانة حيث أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حق الطيب راشد إلى حين استكمال الأبحاث في ملف القضية.

ووفق ما نقلته موزاييك فقد تولى قاضي التحقيق هذا الأسبوع ختم البحث في ملف القضية بحفظ تهمة الاغتصاب في حق الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب وذلك بعد الاطلاع على نتائج التحاليل الجينية ومختلف التساخير المأذون بها قضائيا.

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