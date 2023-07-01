تسجيل إصابات بأمراض حيوانية في بعض الأضاحي واتلاف كلي أوجزئي لبعضها..

سجّلت الهيئة الوطنيّة للسّلامة الصّحيّة للمنتجات الغذائيّة، خلال حملة المراقبة وعمليات الفحص المباشر للأضاحي والذبائح والاتّصالات الهاتفية والمراقبة الميدانية لنقاط بيع الأضاحي، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حالات من الأمراض الحيوانية في صفوف عديد الأضاحي ما استدعى الإذن بإتلاف بعض الأضاحي كليا أو جزئيا، حسب بلاغ صادر اليوم السبت عن الهيئة.

وقد تبيّن من خلال عمليات المراقبة الميدانية لنقاط بيع الأضاحي والمكالمات الهاتفية، إصابة بعض الأضاحي بالدمّل على مستوى الرقبة والإسهال والإفرازات على مستوى الأنف والجرب والإجهاد لدى عدد من الأضاحي بمناطق مختلفة من الجمهورية.

كما تمّ من خلال عمليات الفحص المباشر للذبائح والصور الواردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل عدد من حالات البوصفير والالتهابات الرئوية والتهاب العقد اللمفاوية وطفيليات الأمعاء والكبد والرئة خاصة منها الأكياس المائية والديدان الشريطية مع الإذن بالإتلاف الكامل لـ5 ذبائح مصابة بالبوصفير والإتلاف الجزئي لبعض الأعضاء والتخلّص منها بطريقة صحية.

وأسفرت حملة المراقبة وعمليات الفحص المباشر للأضاحي والذبائح والاتّصالات الهاتفية على الأرقام المباشرة للبياطرة وعلى الرقم الأخضر للهيئة الوطنيّة للسّلامة الصّحيّة للمنتجات الغذائيّة (80106977) عن تلقي308 اتّصالا هاتفيا منها 52 اتّصالا على الرقم الأخضر من مختلف جهات الجمهورية.

وتعلّقت الاتصالات التي تم تلقيها عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي، بالخصوص بالاستفسار حول الحالة الصحية للأضاحي والذبائح وكيفية تداولها وإعداد وحفظ اللحوم والأحشاء.

وخصّصت الهيئة الوطنيّة للسّلامة الصّحيّة للمنتجات الغذائيّة، حسب البلاغ، وضمن هذه الحملة التي تتنزل في إطار الحرص على ضمان السّلامة الصّحيّة للأضاحي، فريقا من الأطباء البياطرة الراجعين إليها بالنظر للمراقبة والإحاطة والتّوجيه والإجابة عن استفسارات المواطنين المتعلّقة بسلامة الأضاحي بكامل جهات الجمهورية.