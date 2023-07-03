اختفاء الخبز وارتفاع أسعاره في بعض المخابز..!!

أكد رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان في تصريح للتلفزة التونسية مساء امس الأحد توفر مادتي الفرينة والسميد لانتاج الخبز، رغم الاضطراب الذي تم تسجيله خلال الايام الماضية في عملية التزوّد.

وبين بوعنان ان النقص الحاصل في الخبز مرده طريقة استخدام هذه المادة الاستهلاكية بالتزامن مع عيد الأضحى حيث تم توفير الخبز بكميات كبيرة قبيل العيد وذلك قبل خروج عمال المخابز المصنفة في عطلة العيد الا انه باستئناف عملهم بعد العيد شهدت المخابز اقبالا كبيرا من طرف المواطنين وصفها بـ “اللهفة” مما ادى الى تسجيل اضطراب في عملية التزويد.

وكشف بوعنان ان المخابز غير المصنفة عمدت في هذه الفترة الى الزيادة في اسعار الخبز غير المدعم، ملاحظا ان الاسعار بهذه المخابز محررة حيث لا تعتمد مادة السميد والفرينة المدعمة الا ان هذا العامل لا يبرر الارتفاع المشط لاسعار الخبز بهذه المخابز ، وفق تعبيره.