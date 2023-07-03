الكاف: عودة تزوّد المخابز بدقيق الفرينة بنسق عادي



عادت مخابز ولاية الكاف، اليوم الإثنين، إلى سالف نشاطها، بعد عدة أيام من التعطّل بسبب ضعف تزوّدها بدقيق الفرينة وتوقف بعضها عن النشاط بمناسبة عيد الأضحى، وفق المدير الجهوي للتجارة بالكاف رياض القاسمي

وأكّد القاسمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أن نسق تزويد المخابز المصنّفة عاد اليوم الى سالف طبيعته بما مكّن من توفير الخبز، وتمكين المواطنين من اقتنائه بصفة عادية وانهاء حالات الازدحام التي عاشتها بعض المخابز خلال الأيام الأخيرة على حد قوله.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تزويد كل المخابز بالفرينة وتم في بعض الحالات تقديم كامل حصة بعض المخابز بهدف إنهاء أزمة الخبز التي أثرت أيضا على نشاط بعض المطاعم وهو ما أكّده صاحب أحد المطاعم بمدينة الكاف الذي قال إنّه أجبر على غلق مطعمه يوم أمس الأحد بسب عدم توفر الخبز بالمدينة، وفق قوله.