هيئة الصيادلة تطالب بكشف الحقيقة كاملة حول قضية الرضع

عبر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في بيان عن استغرابه الشديد من ما وصفه بالحكم القاسي الصادر في حق الصيدلي العامل في مركز التوليد وطب الرضع وسيلة بورقيبة في قضية وفاة الرضع سنة 2019 معتبرا أنه تم تقديم الصيدلي كبش فداء لتغطية التقصير الحاصل الذي قال ان وزارة الصحة تتحمله.

كما عبر مجلس هيئة الصيادلة عن استغرابه من صدور العقوبة رغم ما قدمه فريق الدفاع في ملف من أدلة ومؤيدات تثبت عدم مسؤولية الصيدلي في الفاجعة، مطالبا بكشف الحقيقة كاملة وبتحقيق العدالة وفق نص البيان.

وسبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما ابتدائيا في قضية وفاة 14 رضيعا سنة 2019 بمركز التوليد وطب الرضع وسيلة بورقيبة بمستشفى الرابطة، بسجن كل شخص من المتهمين الثلاثة وهم مديرة مركز التوليد بمستشفى الرابطة ومدير الصيانة ورئيس قسم الصيدلة، بـ8 أشهر سجنا في كل واحدة من القضايا وعددها 15 قضية.

كما قضت المحكمة بتعويض العائلات التي تولت القيام بالحق الشخصي بتعويضات مالية قدرها 30 ألف دينار لكل عائلة، وفق المحامي التومي بن فرحات.