لا “كوكو بيتش” بعد اليوم..!!

نفذت المصالح الرقابية في بنزرت، حملة جهوية مشتركة على طول الشريط الساحلي بشاطى “كوكو” بمعتمدية اوتيك، أمكنت “من الإزالة الفورية لمجموعات هامة من الواقيات الشمسية بأنواعها الحديدية والقشية والخشبية والبيوت الخشبية وتوابعها التي تم تركيزها من قبل أصحابها على الشاطئ بطريق فوضوية وفي تعّد صارخ على القانون وبالأخص حقوق المصطافين من عموم المواطنين”، حسب بلاغ صدر عن ولاية بنزرت.

واشترك في الحملة التي واكبها بتكليف من والي الجهة سمير عبد اللاوي، معتمد المنطقة رامي معمري ،كل من مصالح المعتمدية والحرس البحري والأمن العمومي والحرس البلدي و وحدة الاستطلاع و الدعم العملياتي البحري وسرية التدخلات السريعة، إضافة إلى مصالح الإدارة الجهوية للتجارة والإدارة الجهوية للصحة، ووكالة الشريط الساحلي والبلدية.

كما تمّ خلال الحملة تحرير جملة من محاضر المخالفات التجارية والصحية وحجز للإتلاف كميات من المواد الاستهلاكية، إضافة إلى تحرير 15 محضر اقتصادي ،و15 محضر تنابيه صحية ،و6 مخالفات صحية، وحجز أعداد هامة من النرجيلة وكميات من المعسل وغيرها من المواد.