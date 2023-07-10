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جريمة شنيعة: ام تقتل ابنتها بطريقة فضيعة والسبب صادم..!

2023/07/10 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قررت النيابة العامة في منطقة الدقهلية شمالي القاهرة، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيق معها في تهمة الشروع في قتل طفلتها بإلقائها من الطابق الثاني بسبب “كثرة بكائها”.

وتم نقل الطفلة مكة أحمد (3 سنوات) إلى مستشفى العام في حالة حرجة، أين تبين إصابتها بكسور بالغة الخطورة في القدم اليسرى بمنطقة الفخذ، وجرح غائر بالرأس، قبل أن يقوم الأطباء بإعلام الشرطة بوجود شبهة جنائية.

وتوجه الأمن إلى منزل الأم وألقوا القبض عليها، حيث إعترفت خلال الاستجواب أنها ارتكبت الجريمة بسبب عدم تحملها بكاء طفلتها، و أنها تمر بظروف صعبة خلال الفترة الأخيرة.

وقال مسؤول بوزارة الصحة المصرية لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن الطفلة حاليا محجوزة في قسم رعاية الأطفال بمستشفى “السنبلاوين” العام تحت الرقابة، وحالتها العامة مستقرة.

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