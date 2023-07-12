طفلة الأربع سنوات ونصف تتعرض لاعتداء جنسي على يد جارها..!

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أنّ وضعية الطفلة الـ 4 سنوات ونصف التي تعرضت إلى الاعتداء الجنسي من طرف أحد الاجوار البالغ من العمر 35 سنة، محلّ تعهّد ومتابعة من مندوب حماية الطفولة بالقيروان منذ تلقيه إشعارا واردا من إحدى مستشفيات الجهة.

وتولّى المندوب الجهوي لحماية الطفولة في الإبان إعلام النيابة العمومية، والتنسيق مع الفرقة المختصة للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل والحضور في كافة أطوار السماع، واستصدار التساخير الطبيّة اللازمة لمصالح الطب الشرعي بالقيروان وعرض الطفلة على قسم طب نفس الأطفال بالمنستير.

كما أكدت الوزارة أنّ وضعيّة الطفلة تعدّ محلّ تعهّد من طرف قاضي التحقيق بالجهة في انتظار صدور نتائج التساخير المتّخذة في الغرض ونتائج تقارير الطب الشرعي والطب النفسي ومحلّ متابعة مستمرّة من مكتب مندوب حماية الطفولة إلى حين زوال التهديد.