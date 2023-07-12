عاجل/جريمة رواد: معطيات جديدة وصادمة هكذا تم اكتشاف الجثة وهذا ما كشفته التحقيقات..

في متابعة لجريمة القتل التي راحت ضحيتها فتاة على يد شاب بجهة رواد كشفت المتحدثة باسم المحكمة الابتدائية بأريانة فاطمة بوقطاية أن الفتاة غادرت منزل عائلتها منذ 19 جوان الماضي وقتلت في ذالك التاريخ.

وحسب تفاصيل الواقعة فقد تم الكشف عن جثة الهالكة بعد أن اعملت عائلتها الوحدات الأمنية أنها توصلت إلى معلومة مفادها أن ابنتها على علاقة مع شاب من جهة رواد وباجراء التساخير الفنية من طرف الأمن وفحص هاتف الضحية تم العثور على اخر شخص اتصلت به الهالكة يوم الواقعة.

وتابعت المتحدثة أنه بعد التوصل إلى ذوي الشبهة تم نصب كمين له في مقهى بالعاصمة وإلقاء القبض عليه وبمواجهته اعترف بعلاقته بها وبأنه أقدم على قتلها إثر خلاف جد بينهم واعترف بأنه خبأ جثتها خلف الثلاجة بمنزل يتسوغه بجهة رواد.

ونفت بوقطاية في تصريح لاذاعة الديوان ما يروج على ومواقع التواصل الاجتماعي حول ذهابها للبحث عن عمل مبينة أنه وفق السماعات الأولية للقاتل أكد أنه تعرف عليها عبر تطبيق التيكتوك واتفقا يوم الواقعة على الالتقاء وعند لقائهما في منزل برواد جد خلاف بينها أقدم على اثره الجاني على قتل الهالكة.

وأكدت المتحدثة أن الجثة عثر عليها متحللة بشكل متقدم مما صعب التأكد من ما ذا كانت هناك عملية تنكيل بالهالكة ام لا في انتظار ما ستكشفه تقرير الطب الشرعي.

ومن جهتها افادت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية انه إثر تعهّدها بالبحث بمقتضى تعليمات السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بأريانة في ظروف وملابسات اختفاء فتاة (38 سنة) عن مقر إقامتها التي غادرته منذ تاريخ 19 جوان 2023.

تم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، بتكثيف التحريات الميدانية والفنية تم الإشتباه في أحد الأنفار (31 سنة) من متساكني جهة برج الوزير أريانة وهو من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقة والعنف، بالقبض على المظنون فيه عُثر بحوزته على آلة حادة “موس بوسعادة”.

بالتحري مع المعني بعد مجابهته بالأدلة والقرائن صرّح وأنه تولّى قتل الهالكة بعد أن دخل في مشادة كلامية معها قام على إثرها بدفنها بمطبخ منزل يتسوغه بجهة رواد أريانة ثم تخلّص من حافظة أوراقها وثيابها بحديقة المنزل.

بالتنقّل إلى المكان المذكور أمكن العثور على جثة الهالكة وهي متحلّلة بصفة متقدمة وعلى حافظة أوراقها ملقاة بالحديقة.

باستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بالمعني من أجل “القتل العمد مع سابقية القصد المتبوع بجريمة السرقة” والأبحاث متواصلة على صعيد الوحدة الأمنية المذكورة.