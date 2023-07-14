صادم/في رواد: خانها..فقتلته حرقا..!!

تمكنــت امس الخميس فرقة الشرطة العدلية بأريانة من القبض على امرأة قامت بقتل زوجها حرقا.

وحسب ما افاد به صدر أمني لاذاعة شمس اف ام فأن الزوجة قامت بسكب كمية من البنزين على جسد زوجها عندما كان نائما بتعلة أنه كان يخونها .

وتعود تفاصيل الواقعة الى يوم 8 جويلية الماضي حيث وردت على الفرقة المذكورة مكالمة هاتفية من الحماية المدنية مفادها نشوب حريق بإحد المنازل بجهة رواد ,والعثور بدخله على شخص تعرض لحروق بليغة بكامل جسدها وقد تم نقله لمستشفى الحروق البليغة ببن عروق قبل ان توافيه المنية امس.

وعلى اثر ذلك باشرت فرقة الشرطة العدلية الابحاث مع الزوجة بعد التفطن من قبل اعوان العدلية لجرح غائر على مستوى ساقها نتيجة تعرضها للحرق , وقد اعترفت بأنها هي من قامت بقتله بعد سكب البنزين عليه واضرام النار فيه وهو نائم بعد ان اكتشفت محاداثات على تطبيقة ’’الواتساب’’ بينه وبين صديقته ثم غادرت المنزل لقضاء بعض الشؤون .

وبجسب ذات المصدر الأمني فقد تم الاحتفاظ بها من أجل اضرام النار عمدا في ذات بشرية الناجم عنه المـــوت.