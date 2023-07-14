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ميلوني مُجددا في تونس رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الهولندي

2023/07/14 أهم الأخبار, سياسة

تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين زيارة تونس مرة أخرى بعد الغد الأحد، وتكون مرفوقة برئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، حسب ما ذكرته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينانت، ‘إن الثلاثة سيلتقون بالرئيس قيس سعيد بعد ظهر الأحد’.

يذكر أن فون دير لاين وميلوني وروته زاروا تونس يوم 11 جوان الماضي ‘من أجل مجموعة شاملة من الشراكات مع السلطات التونسية’، وفق تصريح سبينانت.

وتابعت أن ‘الثلاثة سوف يعودون الآن لمواصلة هذه الأنشطة’، مشيرة إلى أنه ‘في نهاية اللقاء مع الرئيس قيس سعيد سيصدرون بيانات للصحافة’.

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