3 مساجين ينجحون في الباكالوريا خلال دورة المراقبة

تمكن 3 مودعين بسجون المرناقية وقفصة والقصرين من إحراز شهادة الباكالوريا لسنة 2023 خلال دورة التدارك ليبلغ عدد الناجحين في الدورتين (الرئيسية والتدارك) 4 أشخاص، حسب ما أكدته الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ اليوم الجمعة.

وتحصل مودع بسجن المرناقية شعبة “الآداب” على معدل 11.84 ومودع بسجن قفصة شعبة “الآداب” على معدل 10.19 أما المودع بسجن الڤصرين شعبة “الإقتصاد والتصرف” تمكن من النجاح بمعدل 9.80 .

ويذكر أن 16 سجينا اجتازوا المناظرة الوطنية لإمتحان البكالوريا دورة جوان 2023، وأفرزت نتائج الدورة الرئيسية عن نجاح سجين مودع بسجن المرناقية شعبة ” الآداب ” بمعدل 10.51 .

ويشار أن القانون المتعلق بنظام السجون ينُصّ على ضمان حق السجين في متابعة برامج دراسته بالمؤسسات التربوية والتعليمية من داخل السجن.