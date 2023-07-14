تنبيه: لا كهرباء في هذه المناطق يوم الأحد..

تشهد مناطق حي الأمان وحي الفتح وحي البساتين ونهج ابن الجزار وطريق بني حسان بجمال وكامل مدينة منزل كامل انقطاعا للتيار الكهربائي يوم الأحد المقبل من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة منتصف النهار.

واكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز- اقليم المنستير- في بلاغ نشرته ، الجمعة، ان هذا الانقطاع يعود الى البرنامج الدوري لصيانة شبكات توزيع الكهرباء وحرصا منها على ضمان أجود الخدمات

ولاحظت الشركة، في سياق متصل، بأن عملية إرجاع التيار الكهربائي الى هذه المناطق ستتم بصفة تدريجية حسب تقدم أشغال الصيانة ودون سابق إعلام.