عاجل/ إيطاليا تُعلن عن توقيع اتفاق بين المفوضية الأوروبية وتونس الأحد المقبل

خلال أقل من أسبوعين: 1499 حادث مرور خلّف 22 قتيلا و1922 مصابا..

منذ مطلع جويلية الجاري: 11 شخصا لقوا حتفهم بشواطئ تونس.. وانقاذ 108 آخرين

1700 مدرس في هذه الولاية دون أجور..

تنبيه: لا كهرباء في هذه المناطق يوم الأحد..

2023/07/14 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

تشهد مناطق حي الأمان وحي الفتح وحي البساتين ونهج ابن الجزار وطريق بني حسان بجمال وكامل مدينة منزل كامل انقطاعا للتيار الكهربائي يوم الأحد المقبل من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة منتصف النهار.

واكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز- اقليم المنستير- في بلاغ نشرته ، الجمعة، ان هذا الانقطاع يعود الى البرنامج الدوري لصيانة شبكات توزيع الكهرباء وحرصا منها على ضمان أجود الخدمات

ولاحظت الشركة، في سياق متصل، بأن عملية إرجاع التيار الكهربائي الى هذه المناطق ستتم بصفة تدريجية حسب تقدم أشغال الصيانة ودون سابق إعلام.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn