بلاغ هام للديوانة..

اعلنت الادارة العامة للديوانة عن نشر النتائج الاولية لقائمة مسدي الخدمات في مجال الوساطة لدى الديوانة على ان يكون يوم الأربعاء 26 جويلية 2023 ، آخر أجل لقبول الاعتراضات.

وأضافت في بلاغ لها انها نشرت على موقعها على شبكة الانترنات القائمة الأولية للمترشحين المقبولين، وكذلك القائمة الأولية للمترشحين غير المقبولين مع بيان سبب الرفض علما وان العملية تمت في اطار استكمال أعمال لجنة الفرز والتسوية الاستثنائية.

واكدت الادارة العامة للديوانة أنه يمكن لكل مترشح غير مقبول الاعتراض على النتائج الأولية وذلك عبر إيداع مطلب في الغرض مرفقا بالمؤيدات لدى مكتب الضبط المركزي

وشددت على أنه لا يتم التصريح بالقبول النهائي إلا بعد الاستظهار بما يفيد تسوية الوضعية الجبائية وتقديم بطاقة السوابق العدلية عدد 3 لم يمض على استخراجها أكثر من ثلاثة أشهر.