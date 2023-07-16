صفاقس: الاحتفاظ بـ04 مجتازين جنوب الصحراء بعد احداث الفوضى على متن قوارب الحرس البحري..

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، أن فرقة الارشاد البحري بصفاقس احتفظت بـ 04 مجتازين من جنوب الصحراء بعد احداث الفوضى على متن قوارب الحرس البحري.

وأكدت الإدارة العامة للحرس، في بلاغ لها، انه تم يوم أمس نجدة وإنقاذ 108 مجتاز من طرف الوحدات البحرية التابعة للمنطقة البحرية بصفاقس أين تم ضبطهم بعرض البحر على متن مركبين بحريين.

وبينت أن المجموعة الأولى وعددها 48 امتثلت وتم نقلهم للطوافة المتنقلة بصفة طبيعية وبالنسبة للمجموعة الثانية استعصوا وقاموا بأحداث الفوضى والهرج بعرض البحر وتمت السيطرة عليهم ونقلهم للوحدة المتنقلة إلا أنهم ألقوا بالمحرك البحري بعرض البحر وتعمدوا سكب أربعة حاويات بنزين على سطح الوحدة المتنقلة وتعمد أحد المجتازين تهديد أعوان الدورية البحرية بواسطة ساطور كبير الحجم .

وبمراجعة النيابة العمومية من طرف فرقة الإرشاد البحري بصفاقس أذنت بمباشرة الابحاث في قضية عدلية موضوعها “التعاصي على موظف عمومي لحمله على ترك أمر من علائق وظيفه وحمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة والتهديد به والتهديد بما يوجب عقاب جنائي” والاحتفاظ بـ 04 مجتازين تم التعرف عليهم من طرف الدورية البحرية من كونهم قاموا بسكب البنزين والتهديد.