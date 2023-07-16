فتح تحقيق ضد محام بالمنستير متهم بارتكاب جرائم الكترونية على خلفية تدوينات له على الفيسبوك..

قررت اليوم الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمنستير فتح بحث تحقيقي ضد محام بولاية المنستير وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكاب جملة من الجرائم على خلفية تدوينات في صفحته الخاصة وصفحات أخرى بشبكات التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” وذلك في تصريح للمساعد الأوّل لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء .

وتعلقت الجرائم بتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص، واستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج ونشر أخبار كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام، ونشر وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديا ومعنويا ، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي عبر وسائل الإشهار دون الإدلاء بما يثبت ذلك، والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصلات وفق أحكام الفصول 128 و31 من أحكام المجلة الجزائية ، والفصل 86 من مجلة الاتصالات، والفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وسيباشر قاضي التحقيق الأبحاث في هذه القضية حسب ذات المصدر القضائي .

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير أذنت مساء أمس بالاحتفاظ بمحام من أجل تورطه في نشر أخبار زائفة والإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وتعهدت بالبحث الشرطة العدلية بالمنستير حسب فريد بن جحا.