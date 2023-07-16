تراجع إنتاج الكهرباء بنسبة 5 بالمائة في موفى ماي 2023

بلاغ هام لوزارة التربية..#خبر_عاجل

رئيس هيئة الانتخابات يرجح تنظيم الانتخابات المحلية نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر المقبلين

50 ألف موطن شغل في قطاع النسيج والملابس..

عاجل: تجميد أموال هذه الجمعية لمدة 6 اشهر قابلة للتجديد..

2023/07/16 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

اقرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ، التابعة لرئاسة الحكومة، تجميد الموارد الاقتصادية الراجعة لجمعية “مرحمة للمشاريع الاجتماعية والخيرية لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
وصدر هذا التجميد في القرار، عدد 1 للجنة الوطنية لمكافحة الأموال الإرهاب، المؤرخ في 6 جويلية 2023 ، بالرائد الرسمي عدد 72 لسنة 2023.
وتشير البيانات المتصلة بالجمعية الى وجود مقرها بالمركز العمراني الشمالي كما انها تعرف نفسها على انها احدثت سنة 2011 “لتوفر خدمات اجتماعية متعددة.”
وتقدم هذه الجمعية نفسها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك على انها “جمعية غير ربحية تقدم العون والإغاثة المالية والرعاية الإجتماعية والنفسية لكل محتاج وتعمل على المساهمة الفعّالة في تحقيق التنمية “

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn