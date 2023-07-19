الحرارة عند مستوى 39 درجة غرب البلاد هذه الللية وترقب طقس حار صباح الغد بولايات الجنوب

توقع المعهد الوطني للرصد الجوي، ان تتراوح الحرارة هذه الليلة، بين 27 و33 درجة بالمناطق الشرقية وتكون بين 33 و39 غرب البلاد في حين يكون الطقس حار صباح غد الخميس، باغلب ولايات الجنوب.

وتهب الرياح، وفق بيانات نشرها المعهد مساء الاربعاء، هذه الليلة، ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل الشمالية في حين البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالشمال.

وتشير البيانات الى ان الطقس سيكون، صباح غد الخميس، حار بكل من توزر وقبلي وتطاوين ومدنين في حين تكون السماء مغيمة جزئيا بتونس العاصمة وجندوبة وباجة وزغوان وسليانة مع درجات حرارة في حدود 38 درجة.