تأجيل إضراب الأطباء والصيادلة واطباء الأسنان للصحة العمومية إلى يومي 20 و21 سبتمبر القادم

أعلنت النقابة العامة للأطباء والصيادلة واطباء الأسنان للصحة العمومية، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عن تأجيل الاضراب الذي كان مقرّرا ليومي 20 و21 جويلية 2023 إلى يومي 20 و21 سبتمبر القادم.

وجاء قرار تأجيل إضراب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية، خلال جلسة صلحية التأمت أمس الثلاثاء مع سلطة الإشراف بمقر وزارة الصحة، وتوّجت بالاتفاق على جملة من المطالب التى وردت في اللائحة المهنية، وفق ما نشرته النقابة العامة على صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”.

وسيقع تضمين هذه المطالب في محضر جلسة ممضى من الطرف الوزاري والطرف النقابي، وفق ذات المصدر.

يذكر أن الهيئة الادارية القطاعية للأطباء والصيادلة واطباء الأسنان للصحة العمومية المنعقدة يوم 19 جوان 2023 كانت قررت تنفيذ اضراب قطاعي بيومين، ما لم تتراجع سلطة الإشراف عن قرارها المتعلق بضبط شروط وقواعد الاعتراف بتأهيل الأطباء لممارسة الطب، والذي وصفته النقابة ب”الأحادي” و”المخالف” للنظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي، حسب ما جاء في برقية التنبيه بالإضراب الصادرة في 4 جويلية الجاري.