مطلب للإفراج عن الطيب راشد..

قرر فريق الدفاع عن الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد تقديم مطلب للإفراج عنه لدى دائرة الاتّهام الصيفية لدى محكمة الاستئناف بتونس وذلك بخصوص القضية المتعلقة بإجبار شخص على الشهادة زورا وفق ما افاد به المحامي المنصف المكّي.

وأضاف المكّي في تصريح لموزاييك أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض” ضمنيّا” الإفراج عن منوّبهم الطيب راشد في قضية تتعلق باتهامه من طرف امرأة على إجبارها على تقديم شهادة زورا بعد إدعائها بأنه اغتصبها غير أن التحاليل العلمية والبيولوجية نفت أي اعتداء جنسي على الشاكية من طرف المشتكى به الطيب راشد .

كما أن” توقيت” واقعة الاعتداء المزعومة تزامنت مع خضوع منوّبهم لقرار وضعه تحت الاقامة الجبرية، وفق ما أكده الأستاذ المنصف المكّي.