ماطر: الاحتفاظ بـ 3 أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم إرهابي..

طقس حار اليوم..

مكتب البرلمان ينظر في خمسة مشاريع قوانين ويقرر توجيه أسئلة كتابية الى عدد من أعضاء الحكومة

تنبيه: بداية من الليلة وحتى الغد..هذه المناطق دون ماء..

مطلب للإفراج عن الطيب راشد..

2023/07/22 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قرر فريق الدفاع عن الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد تقديم مطلب للإفراج عنه لدى دائرة الاتّهام الصيفية لدى محكمة الاستئناف بتونس وذلك بخصوص القضية المتعلقة بإجبار شخص على الشهادة زورا وفق ما افاد به المحامي المنصف المكّي.

وأضاف المكّي في تصريح لموزاييك أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض” ضمنيّا” الإفراج عن منوّبهم الطيب راشد في قضية تتعلق باتهامه من طرف امرأة على إجبارها على تقديم شهادة زورا بعد إدعائها بأنه اغتصبها غير أن التحاليل العلمية والبيولوجية نفت أي اعتداء جنسي على الشاكية من طرف المشتكى به الطيب راشد .

كما أن” توقيت” واقعة الاعتداء المزعومة تزامنت مع خضوع منوّبهم لقرار وضعه تحت الاقامة الجبرية، وفق ما أكده الأستاذ المنصف المكّي.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn