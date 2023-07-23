التأكيد على ضرورة مزيد التنسيق والتشاور لرفع التحديات المشتركة محرر لقاء يين رئيس الدولة ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

تحادث رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الأحد بروما، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وذلك خلال مشاركتهما في المؤتمر الدولي حول “التنمية والهجرة”.

وتم التأكيد خلال المحادثة، على ضرورة مزيد تعزيز آليات وفرص التنسيق والتشاور على مختلف المستويات، من أجل رفع التحديات المشتركة ومعالجة القضايا المطروحة على البلدين، ومن بينها ظاهرة الهجرة غير النظامية والمتاجرة بالبشر وتداعياتها السلبية، لا فقط على البلدين، بل كذلك على المنطقة وعلى العالم بأسره.

كما تم التطرق إلى جملة من المواضيع المتصلة بعلاقات الأخوة والتعاون الراسخة في التاريخ، القائمة بين تونس وليبيا في شتى المجالات، وسبل تطويرها، خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين، وتسوية بعض الملفات العالقة.