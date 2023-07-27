الداخلية: “ما يتم تداوله بخصوص المهاجرين الأفارقة إفتراءات ومغالطات لا نقبلها”

نبهت وزارة الدّاخليّة الجميع بعدم قبولها لما اسمته “مزاعم وإفتراءات من شأنها المساس بصورة تونس والتونسيّين وتشويه المؤسّسة الأمنيّة لغايات مشبوهة وتوظيف بعض الأطراف لملفّ الهجرة غير الشرعيّة لغايات سياسويّة خاسرة”.

وذلك على إثر ما اعتبرته مُغالطات بخصُوص ملفّ المُهاجرين الأفارقة جنُوب الصّحراء، تداولتها صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام .

واكدت وزارة الدّاخليّة، في بلاغها اليوم الخميس، أن الجُمهوريّة التّونسيّة دولةً وشعبا لا يتوانون عن القيام بواجب الإحاطة الإنسانيّة الكاملة بالمهاجرين الأفارقة وغيرهم من الأجانب الموجودين على التراب التونسي أو إغاثة الذين هم في حالة خطر بالمياه الإقليميّة التونسيّة إلى حين بلوغهم مرفأً آمنا.

وشددت الوزارة على واجبها في حماية حدود تونس وعدم مسؤوليّتها على الأفارقة المُتواجدين خارج الحدود.