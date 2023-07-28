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بسبب الانقلاب: الاتحاد الأوروبي يهدد النيجر..

2023/07/28 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

ادان الاتحاد الأوروبي “بشدة” الانقلاب العسكري في النيجر، وهدد بوقف المساعدات المالية لهذا البلد، وفق بيان صادر عن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وحذر البيان من أن “أي خرق للنظام الدستوري ستكون له عواقب على التعاون بين الاتحاد الأوروبي والنيجر، بما في ذلك الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم المالي”، معتبرا أن الإطاحة بالرئيس محمد بازوم “هجوم خطير على الاستقرار والديمقراطية”.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه اللواء عبد الرحمن تشياني اليوم الجمعة أنه سيترأس المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، وذلك بعد يومين من إعلان عسكريين من الحرس الرئاسي في النيجر عزل رئيس البلاد، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، وتعليق عمل جميع المؤسسات، مؤكدين للمجتمع الدولي التزامهم بسلامة الرئيس بازوم المعنوية والجسدية وفقا لقوانين حقوق الإنسان.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، الانقلاب الذي أطاح ببازوم بأنه “خطير” على منطقة الساحل.

ا.ف.ب

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