نجيب الشابي: “هذا ما يعانيه الموقوفون في قضية التآمر داخل السجون”..

نظمت جبهة الخلاص الوطني صباح اليوم الاثنين 31 جويلية 2023، ندوة صحفية أكد خلالها رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي أن الموقوفين السياسيين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة يعانون في السجون من ظروف قاسية من ذلك ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الماء بالاضافة الى بقائهم لمدة 3 أيام تقريبا يعيشون على الماء والزيت والخبز بسبب تعفن الأكل في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وتساءل الشابي، حسب ما نقلته شمس اف ام، قائلا “اش عملنا باش نستاهلو هذا الكل” وأضاف في هذا الصدد “بكل تأكيد أخطأنا كمجتمع وقوى سياسية ولكن لا يمكن لهذا أن يبرر أن نعود إلى ما كنا عليه خلال عقود مضت”

وقال الشابي إن الوضع حاليا خاصة على مستوى قمع الحريات لا يختلف عن الماضي إلا على مستوى التعذيب الجسدي خلال التحقيق ولكن فيما عدا ذلك نحن لا نعلم إلى اليوم لماذا يتم ايقاف قيادات سياسية لمدة 6 أشهر.

وتابع “والله لا نعرف علاش محدودين من الناحية القانونية ولكن من الناحية السياسية نحن واعون بممارستهم حقوقهم الطبيعية في الاجتماع والتشاور كزعماء معارضة”، على حد قوله.