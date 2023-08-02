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أول ما قاله سعيد لرئيس الحكومة الجديد..

2023/08/02 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

عين رئيس الجمهورية قيس سعيد ليلة البارحة أحمد الحشاني رئيسا جديدا للحكومة خلفا لنجلاء بودن التي قام باعفائها.

وتمنى رئيس الجمهورية قيس سعيد للحشاني، في كلمة مقتضبة بالمناسبة، التوفيق له في هذه المسؤولية التي سيتحملها في هذا الظرف بالذات.

وقال سعيّد “إن هنالك تحدّيات كبيرة لا بدّ أن نرفعها بعزيمة صلبة وبإرادة قوية للحفاظ على وطننا وعلى دولتنا وعلى السلم الأهليّة داخل المجتمع… متابعا حديثه “سنعمل على تحقيق إرادة شعبنا وتحقيق العدل المنشود وتحقيق الكرامة الوطنية”.

ودعا رئيس الجمهورية احمد الحشاني للعمل على الحفاظ على الدولة وعلى تناغم مؤسساتها وتكاملها”، مشدّدًا على أن الدولة التونسية واحدة ، ولابد من الحفاظ عليها والاستجابة لمطالب الشعب وفق تعبيره.

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