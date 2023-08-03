عاجل/ وزارة التجارة تعلن عن أسعار بيع المياه المعدنية للعموم



اعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، أنه تقرر بداية من الغد الجمعة 04 أوت 2023، تحديد هوامش ربح قصوى للمياه المعدنية في حدود 15% على مستوى التوزيع بالجملة وفي حدود 20 % على مستوى التوزيع بالتفصيل يضاف إليها 50 مليم عند البيع مبرد عند الاقتضاء على أن لا تتجاوز أسعار البيع القصوى للعموم المستويات التالية:

السعر الأقصى للعموم (عادي)

500 مليم سعة القارورة 0.5 لتر

750 مليم سعة القارورة 1.5 لتر

900 مليم سعة القارورة 2 لتر

السعر الأقصى للعموم (مبرد)

550 مليم سعة القارورة 0.5 لتر

800 مليم سعة القارورة 1.5 لتر

950 مليم سعة القارورة 2 لتر

ودعت الوزارة كافة المتدخلين في قطاع توزيع المياه المعدنية إلى الالتزام بالهوامش والأسعار المحددة والتعامل بالمسالك المنظمة واحترام واجب الفوترة وشروطها القانونية والاستظهار بالفواتير عند كل عملية مراقبة.

مشددة ان كل مخالف لهذه التسعيرة يعرض نفسة لأقصى العقوبات طبقا لأحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل.

وتهيب الوزارة بجميع المواطنين لمعاضدة مجهوداتها في تطبيق هذه الأسعار والتبليغ عن التجاوزات التي تتم معاينتها.

وفي ما يلي نص البلاغ:

