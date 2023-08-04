ما حقيقة محاولة الفنانة شيرين الانتحار..؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بأخبار تتحدث عن محاولة انتحار الفنانة شيرين عبد الوهاب من خلال تناولها جرعة زائدة من الأدوية، ما دفع زوجها إلى الخروج عن صمته.

ونفى الفنان المصري حسام حبيب الشائعات التي تم تداولها والتي تزعم أن شيرين عبد الوهاب حاولت الانتحار باستخدام 12 قرص زانكس، قائلًا: والله عيب جدًا الكلام ده”، وفق ما نقلته “القاهرة 24”.

من جانبها، سارعت نقابة المهن الموسيقية في مصر إلى إصدار نفي حاسم لكل هذه الأنباء، داعية إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وإيقاف التعرض للمغنية المصرية التي مرّت بتجربة صعبة مؤخرا.

وقال الدكتور محمد عبدالله، المتحدث الرسمي وعضو نقابة المهن الموسيقية، إن كل ما يتداول عن شيرين عبدالوهاب “كذب”، مضيفا: “هي حاليًا تتفق مع مدير أعمالها على حفلات جديدة، وتواصلت قبلها مع مدير أعمالها وأخبرني بأنها بصحة جيدة”.

كما أضاف ساخراً خلال تصريحات صحافية: “في حد بيتفق على حفلات يروح ينتحر”.

وتابع: “مش عارفين الشائعة دي جت منين ولكن هي بصحة جيدة وتواصلت معها شخصيا، أكد لي كذب تلك الشائعات التي انتشرت على السوشيال ميديا”.

وكالات