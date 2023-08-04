التحقيق مع كاتب عام هذه البلدية بسبب شبهات فساد..#خبر_عاجل

أذنت النيابة العمومية بسيدي بوزيد بتقديم كاتب عام إحدى بلديات ولاية سيدي بوزيد والمكلّف بتسيير شؤونها من أجل شبهات فساد، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسبدي بوزيد والناطق الرسمي بها جابر غنيمي.

وأوضح غنيمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تمّ اتخاذ هذا الإجراء في حقّ المشتبه به من أجل مخالفة القرارات الصادرة ممن له النظر، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه بمخالفة التراتيب المنطبقة قانونا، وذلك على خلفية ضبطه يستعمل السيارة الوظيفية لرئيس البلدية المذكورة في قضاء شؤونه الخاصة بدون وجه حق.

وذكر أنه تم الاذن بإرجاع السيارة الى المستودع البلدي أين كانت مؤمنة منذ قرار حلّ المجالس البلدية استجابة للقرارات والتراتيب المنطبقة قانونا، مؤكدا أنّه ستتم احالة المحضر لاحقا على انظار النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه مناسبا.