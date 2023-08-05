السيرة الذاتية لرئيس الحكومة الجديد أحمد الحشّاني

وُلد أحمد الحشّاني الذي تم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مساء الثلاثاء 1 أوت الجاري، رئيسا للحكومة، في 4 أكتوبر 1956 بتونس العاصمة وهو متحصّل على الأستاذيّة في الحقوق، من كلّية الحقوق بتونس سنة 1983 في اختصاص القانون العام. وقد استهلّ بعد ذلك مسيرته المهنيّة بالالتحاق بالبنك المركزي التونسي في 1984.

وكان الحشّاني تقلّد خلال مسيرته المهنية، طوال 33 عاما من الخدمة في البنك المركزي التّونسي، عدّة مناصب في الإدارات ذات الصّبغة القانونيّة وإدارة تنمية الموارد البشرية.

كما قام بالعديد من الدّراسات والاستشارات القانونيّة وشارك في لجان مشتركة بين الوزارات لصياغة النّصوص القانونيّة المتعلّقة بالأنظمة المصرفيّة والنّصوص ذات الطّابع الاقتصادي والمالي وكذلك تلك المتعلقة بمؤسّسات القرض والمساهمات والمنشآت العموميّة.

ومنذ 2012 إلى غاية 2017 ، شغل أحمد الحشّاني منصب المدير العام للموارد البشرية والتكوين في البنك المركزي التونسي، ثم عُيّن مستشارا للشؤون القانونية والموارد البشرية في نفس المؤسسة.

يُذكر أنّ الحشّاني قد مثّل البنك المركزي التّونسي في العديد من مجالس الإدارة. كما درّس القانون والبيئة المصرفيّة لمدّة عشر سنوات في أكاديميّة البنوك والتمويل المنضوية تحت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.

وهو متزوج وله إبنان.

يُشار إلى أن أحمد الحشّاني، كان أدّى اليمين أمام رئيس الجمهورية، قيس سعيد بقصر قرطاج، مباشرة إثر الإعلان عن قرار تعيينه رئيسا جديدا للحكومة، خلفا لنجلاء بودن رمضان.