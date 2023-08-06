اجراءات تأديبية ضد 9 موظفين بوزارة الثقافة..#خبر_عاجل

أصدرت وزارة الشؤون الثقافية اليوم الأحد 06 أوت 2023، بلاغا توضيحيا حول ما وصفته بالمغالطات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بخصوص تعرض بعض أعوان الوزارة ‘للهرسلة والعقوبات الإدارية على خلفية مقالات رأي ومواقف تدخل حسب ادعائهم في إطار حرية التعبير’.

واعتبرت الوزارة أن ‘فبركة مثل هذه الأخبار الزائفة وترويجها لتشويه عمل الوزارة وإطاراتها أمر بالغ الخطورة سيّما وأنه يهدف إلى بث البلبلة والتأجيج والتأثير بصفة سلبية في الرأي العام وتوجيهه’.

وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد 09 من موظفي الوزارة، بسبب خرقهم للواجبات المحمولة عليهم كأعوان عموميين ولم تكن أبدا على خلفية صفاتهم الإبداعية أو النقابية أو للحد من حرية الرأي أو الفكر أو التعبير لديهم أو للتغطية على ملفات الفساد كما يدّعون، وفق نص البلاغ.

واضافت أنه تمت إحالة هؤلاء الأعوان على مجلس التأديب، طبقا لأحكام القانون الأساسي العامّ لأعوان الوظيفة العمومية عدد 112 لسنة 1983 والأمر عدد4030 لسنة 2014 والمتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي، لمساءلتهم من أجل ما نُسب إليهم من أفعال استنادا على تقارير التفقد والمعاينات القانونية المجراة من طرف الوزارة.

وبينت أن التقارير ‘أثبتت ارتكابهم لأخطاء مهنية وأفعال مجرمة قانونا كالتشهير بالوزارة وهياكلها وأعوانها والادعاء بوجود شبهات فساد دون الإدلاء عبر المسالك القانونية بما يؤكد ذلك وتنزيل تدوينات تضمّنت ثلبًا وشتْمًا وإساءة وتشويه سمعة الوزارة وإطاراتها باستعمال عبارات خادشة للحياء’.

وتابعت إنّ مجالس التأديب تتوفّر فيها كلّ الضمانات القانونيّة التي تَكْفُل حقّ المُحالين عليها في الدّفاع عن أنفسهم كما هو معمول به وفق التراتيب الجاري بها العمل.

وأكدت الوزارة حرصها على ضمان حق الجميع في الثقافة وحرية الإبداع والتعبير ودعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتجددها بما يُكرس قيم نبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار البنّاء وبما يُسهم في الارتقاء بالذوق العام وبناء الفكر المستنير دون السقوط في الابتذال والثلب والشتم وهتك الأعراض.