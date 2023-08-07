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جريمة/جثة عارية وسط برميل تطفو في بحيرة..وهذا ما كشفه الطب الشرعي..

2023/08/07 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

عثر على جثة رجل عارية داخل برميل في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأميركية الأسبوع الماضي وقد كشف التقرير الطبي ان الهالك أصيب برصاصة في رأسه.

وكان مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس قد حدد وسط الاسبوع االماضي هوية الرجل على أنه جافونتا مارشان مورفي البالغ من العمر 32 عامًا، لكن لم يتم تحديد سبب الوفاة في ذلك الوقت.

وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز يوم السبت، أن معلومات الطبيب الشرعي تسرد الآن سبب الوفاة على أنه جرح بطلق ناري في الرأس.

ولا تزال الظروف التي أدت إلى إطلاق النار على مورفي ووضعها داخل برميل قيد التحقيق من قبل مكتب عمدة مقاطعة لوس أنجلوس.

شوهد البرميل البلاستيكي الأسود سعة 55 غالونًا (208 لترات) لأول مرة في 30 جويلية وهو يطفو في بحيرة ماليبو وقد أحضره عامل صيانة بزورق كاياك، لكن لم يتم فتحه على الفور.

وقال مكتب المأمور إن أحد رجال الإنقاذ فتح البرميل في 31 يوليو في شاطئ ماليبو لاغون ستيت، الذي استعاده بعد أن عاد إلى البحيرة.

ولم يعرف كم من الوقت كانت الجثة في البرميل.

وقال باتريك نيلسون، وهو صديق للعائلة، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، إن مورفي نشأ في جنوب لوس أنجلوس مع أربعة أشقاء وكان مغني راب طموحًا.

العربية نت

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