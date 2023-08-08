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بسبب قرض مخالف للتراتيب: هذا ما تقرر في حق مدير سابق لبنك عمومي ورجل أعمال

2023/08/08 أهم الأخبار, حوادث و قضايا

اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان الوحدة الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، بالتمديد في الاحتفاظ مدة 5 أيام اضافية بالرئيس المدير العام السابق لبنك عمومي ورجل أعمال ينشط في قطاع انتاج الزيت، حسب ما نشرته اذاعة موزاييك.
وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بالحصول على قرض بنكي دون احترام التراتيب القانونية الجاري بها العمل من حيث الضمان ونسب الفائدة.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قد أذنت الأسبوع الماضي بالاحتفاظ بالرئيس المدير العام السابق للبنك العمومي ورجل الأعمال واطار بالبنك، مع تحجير السفر على أكثر من 10 اطارات حالية وسابقة بالبنك العمومي.

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