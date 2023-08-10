الصين تستأنف الخميس الرحلات السياحية المنظمة نحو تونس بعد حجر كوفيد – 19

قررت الصين استئناف الرحلات السياحية المنظمة نحو أكثر من 70 دولة في مختلف انحاء العالم من ضمنها تونس، انطلاقا من اليوم الخميس، ورفع تحجير السفر الذي أقرته منذ سنة 2020 بسبب انتشار كوفيد – 19.

ودعت وزارة الثقافة والسياحة الصينية، في بلاغ أصدرته اليوم، وكالات الأسفار ومسدي الخدمات السياحية في الصين الى استرجاع نسق تسويق الرحلات الجماعية نحو الخارج الى السياح الصينيين.

وقد رفعت الصين، ضمن قرار استعادة الرحلات السياحية الجماعية، الحجر على الرحلات نحو فرنسا في مارس 2023 وسويسرا في جانفي 2023.

وتشمل القائمة الجديدة للدول التي أصبح بامكان مجموعات السياح الصينيين زيارتها كذلك اليابان وكوريا الجنوبية والهند وبريطانيا وتركيا وبلجيكا

يذكر ان الصين أغلقت حدودها سنة 2020 بسبب انتشار كوفيد-19، ومنعت الصينيين من السفر إلى الخارج لمدة ثلاث سنوات الا للضرورة. ورفعت هذا الحجر بالكامل على السفر الى الخارج بشكل فردي بداية سنة 2023 .

علما أن تونس سجلت سنة 2019 توافد حوالي 30 ألف سائح صيني.