وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: التصريح ب 2997 عملية استثمار بقيمة 2ر685 مليون دينار موفى شهر جوان 2023

تم إلى موفى شهر جوان 2023، التصريح بـ 2997 عملية إستثمار بقيمة 2ر685 مليون دينار، مقابل 3361 عملية بقيمة 4ر648 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق نتائج الإستثمار الفلاحي الخاص في الفلاحة والصيد البحري إلى موفى شهر جوان 2023، الصادرة، الجمعة، عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.

وسجلت الاستثمارات الفلاحية، بذلك تراجعا بنسبة 8ر10 بالمائة، من حيث العدد وتطورا بـ 7ر5 بالمائة، من حيث القيمة.

وشهدت التصاريح، بالمقارنة مع مخطط التنمية 2016 -2020، تراجعا بـ 7ر26 بالمائة، على مستوى العدد و بـ 2ر7 بالمائة على مستوى القيمة.

وتطورت الإستثمارات المصرح بها، وفق ذات المصدر، في قطاع التحويل الأولي لتبلغ قيمة 4ر93 مليون دينار، بعد أن كانت في حدود 9ر32 مليون دينار، و يرجع هذا إلى التصريح بـ 20 عملية استثمار في نشاط استخراج الزيوت بقيمة 2ر28 مليون دينار.

وبلغت الإستثمارات المصرح بها على الخط، 1523 عملية إستثمار، بقيمة 3ر319 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 8ر50 بالمائة على مستوى العدد، وبنسبة 6ر46 بالمائة على مستوى الحجم الجملي للمشاريع المصرح بها.

وبلغت الإستثمارات المصادق عليها 1411 عملية إستثمار بقيمة 5ر229 مليون دينار، مقابل 1715 عملية استثمار بقيمة 3ر295 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، مسجلة بذلك تراجعا بـ 7 بالمائة على مستوى العدد و بـ 3ر22 بالمائة على مستوى القيمة.

وبالمقارنة مع مخطط التنمية 2016-2020 ،شهدت الإستثمارات الفلاحية الخاصة تراجعا بـ 9ر36 بالمائة، من حيث العدد وبـ 2ر31 بالمائة من حيث القيمة.

وبلغت الإستثمارات المصادق عليها لفائدة الباعثين الشبان، 237 عملية إستثمار بقيمة 6ر21 مليون دينار، مقابل 304 عملية بقيمة 9ر32 مليون دينار خلال سنة 2022 .

وبلغت الإستثمارات المصادق عليها لفائدة النساء الباعثات 131 عملية استثمار، بقيمة 0ر13 مليون دينار، مقابل 153 عملية بقيمة 1ر18 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.

وستمكن الإستثمارات المصادق عليها من إحداث 1483 موطن شغل قار مقابل 1715 خلال سنة 2022.

واستقرت الإستثمارات المصادق عليها في نشاط الزراعات الكبرى في حدود 3ر15 مليون دينار، في حين تراجعت الإستثمارات في نشاط تربية الدواجن لتبلغ قيمة 0ر39 مليون دينار، مقابل 8ر61 مليون دينار في 2022.

وتطورت الإستثمارات المصادق عليها في قطاع الصيد البحري بـ 2ر12 بالمائة، هذا وتمت المصادقة على عمليتي إستثمار بقيمة 9ر6 مليون دينار مرتبطة بنشاط صيد التن.

وتمت المصادقة على أربعة عمليات إستثمار في قطاع تربية الأحياء المائية بقيمة 7ر2 مليون دينار، كما تراجعت الإستثمارات المصادق عليها في مكونتي المواشي والغراسات بـ 82 بالمائة و 18 بالمائة على التوالي.

واستقرت الإستثمارات المصادق عليها في قطاع التحويل الأولي المندمج في حدود 26 مليون دينار.

وبلغت منحة إقتناء المعدات الفلاحية قيمة 5ر26 مليون دينار، أي ما يمثل 6ر38 بالمائة، من مجموع المنح المصادق عليها.

كما وقعت المصادقة على إقتناء 619 جرارا فلاحيا بقيمة 8ر53 مليون دينار، مقابل 710 جرارا بقيمة 3ر58 مليون دينار في 2022.

وتراجعت نسبة القروض في هيكل تمويل الإستثمار لتبلغ 2ر19 بالمائة، بعد أن كانت في حدود 8ر22 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.

وتمت المصادقة على إسناد 26 قرضا عقاريا بقيمة 4ر4 مليون دينار، مقابل 17 قرضا بقيمة 6ر2 مليون دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2022.

هذا وستمكن هذه القروض من إدماج 286 هكتار من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية، مقابل 181 هكتار من الأراضي خلال سنة 2022.