خطيب المسجد الحرام ماهر المعيقلي يصاب بوعكة صحية أثناء صلاة الجمعة

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطة إنسانية جميلة، للشيخ عبد الرحمن السديس، خلال صلاة الجمعة في الحرم المكي.

وخلال إقامة الصلاة لآخر جمعة في شهر محرم، لم يستطع خطيب المسجد الحرام، الشيخ ماهر المعيقلي، إكمال الصلاة في بدايتها.

وخلال البث بدأ صوت الشيخ المعقيلي متعبا، قبل أن ينقطع عن قراءة صورة الفاتحة، ليتدخل بعدها الشيخ عبد الرحمن السديس ويكمل الصلاة بدلا عنه.

وطمئنت بيان رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين الجميع بأن الشيخ المعيقلي بصحة جيدة، في بيان، مؤكدا أن تقدم السديس ليتم بالمصلين كان بسبب عارض صحي للشيخ ماهر المعيقلي.

وقال البيان أن الشيخ ماهر المعيقلي أصيب بالإعياء والإرهاق في آخر الخطبة، وأول الصلاة، ولم يتمكن من إكمال الصلاة.

وتوارد البعض على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشيخ المعيقلي أصيب بوعكة صحية أثناء أداة الصلاة، قد تكون بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

يذكر أنه قبل أيام، تم تعيين الشيخ عبد الرحمن السديس رئيسا للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير.