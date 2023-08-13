حادثة وفاة تلميذ الـ17 عاما في سوسة: هذا ما كشفته كاميرات المراقبة..

في متابعة لحادثة وفاة تلميذ 17 سنة بسوسة اكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة والناطق الرسمي بها هشام بسباس صدور نتيجة تقرير الطبّ الشرعيّ المتعلّق بالشاب الذي توّفي بعد أن تم العثور عليه بأحد شوارع المدينة مغمى عليه ويعاني من أضرار جسيمة على مستوى الحوض.

وقد أثبت التقرير أنّ الشاب وهو تلميذ بمعهد أحمد نورالدين بسوسة توفيّ جراء سقوطه من علو مرتفع ممّا تسبّب له في أضرار بدنيّة على مستوى الجزء الأسفل من جسمه، ولفت بسباس إلى أنّه تمّ العثور على الشاب أسفل عمارة بصدد البناء تضمّ شرفات مفتوحة وغير محميّة.

وأوضح في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ كاميرات المراقبة المركّزة بمكان الواقعة رصدت ولوج المتوفى للعمارة بمفرده.

وأشار إلى أنّ الأخير كان يحمل هاتفه الجوال وهو حاليا على ذمّة فرقة الشرطة العدلية سوسة المدينة.