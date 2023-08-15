بلاغ هام من سفارة تونس بطرابلس للتونسيين المتواجدين في ليبيا

في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس منذ مساء أمس الاثنين 14 اوت 2023، دعت السفارة التونسية بطرابلس كافة أفراد الجالية التونسية المقيمة بليبيا وخاصة منهم المتواجدين بالعاصمة طرابلس وضواحيها الى توخّي اقصى درجات الحيطة والحذر وتفادي التنقلات غير الضرورية والابتعاد عن مناطق الاشتباكات، متمنية الأمن والسلامة لكافة افراد الجالية وللشعب الليبي الشقيق.

وذكّرت السفارة برقم هاتف القنصلية العامة القار وهو 021-3409479، ويشتغل على مدار اليوم طيلة أيام الأسبوع، وهو موضوع على ذمة أفراد الجالية للتواصل مع البعثة والإشعار بأي طارئ.