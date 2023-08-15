تونس: قلق وانشغال عميق بالتطورات في ليبيا ودعوة لتغليب لُغة الحوار

اعربت تونس عن عميق إنشغالها من تجدد الإشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس والتطورات المؤسفة هناك .

ودعت تونس في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة و التونسيين بالخارج نشرته مساء اليوم الثلاثاء إلى تغليب لغة الحوار والتوصل إلى حل سلمي في أقرب الأوقات يسهم في تعزيز مقومات الأمن لا في ليبيا فحسب بل في المنطقة كلها.

وجاء في البيان ايضا أنه في الوقت الذي تتطلع فيه تونس مع أشقائها في ليبيا إلى التوصل الى حل سياسي ليبي- ليبي دون أي تدخل خارجي، ” تتسارع الأحداث وتتجدد الإشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس، وهو ما يزيد في تعقيد الأوضاع فضلا عن سقوط ضحايا وغياب الأمن والإستقرار الذين تنشدهما تونس، كما ينشدهما الشعب الليبي الشقيق”.

وجددت تونس تمسكها بضرورة إيجاد حل ليبي نابع من إرادة الشعب.

وإندلعت امس اشتباكات بين اثنين من أقوى الفصائل المسلحة في البلاد، اثر ايقاف محمود حمزة قائد اللواء 444 ما ادى إلى اندلاع قتال عنيف في مناطق بالعاصمة واشتباكات لم تنته رغم الافراج عن هذا المسؤول لاحقا وسط انباء عن سقوط قتلى وجرحى و اجلاء عدد من العائلات وتحويل حركة الطيران من مطار معيتيقة الدولى نحو مطار آخر.