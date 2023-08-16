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البطولة الانقليزية: تشيلسي يتوصل لاتفاق لضم البلجيكي لافيا من ساوثامبتون

2023/08/16 أخبار, المصدر مع وات, رياضة


اوردت وسائل إعلام بريطانية إن تشيلسي توصل لاتفاق لضم لاعب الوسط البلجيكي روميو لافيا من ساوثامبتون.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إلى أن تشيلسي سيدفع 53 مليون جنيه استرليني (67.32 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب البالغ عمره 19 عاما.

وانضم لافيا إلى مانشستر سيتي في 2020 لكنه خاض مباراتين فقط مع الفريق قبل انتقاله إلى ساوثامبتون في جويلية 2022 مقابل 10.5 مليون جنيه استرليني.

وخاض لاعب الوسط المدافع 34 مباراة مع ساوثامبتون بجميع المسابقات، وأحرز هدفا واحدا لكن الفريق هبط إلى الدرجة الثانية في نهاية الموسم الماضي.

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