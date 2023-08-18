بشرى سارة لفائدة هؤولاء..

أطلق مركز النهوض بالصّادرات، الجمعة، منصّة رقمية لفائدة المستثمرين الراغبين في إنشاء شركات تجارية دوليّة أو تجديد شهائد إيداع التصاريح المتعلقة بنشاطهم، وذلك على العنوان التالي :http://www.sci-tunisiaexport.tn

وأوضح مركز النهوض بالصادرات، في بلاغ أصدره، أن هذه المنصّة الجديدة تتيح إمكانيّة الانتفاع بخدمات المركز دون تكبّد عناء التنقل، لا سيّما، بالنسبة للشركات المنتصبة بالجهات الداخلية.

كما توفر المنصّة “رقمنة الخدمات وجميع ضمانات السّلامة المعلوماتية، مع إمكانيّة المتابعة وبالتالي إدارة الملفات بأكثر مرونة ونجاعة”.

وتقدم المنصة الـخاصّة بمعالجة ملفات شركات التجارة الدوليّة مجموعة من الخدمات المتمثلة، بالخصوص، في تمكين المستثمرين من تقديم طلبات إنشاء وتجديد ملفات شركات التجارة الدوليّة عن بعد.

وكذلك، تسليم شهائد إيداع التصاريح، عبر شبكة الإنترنت، موقعة باعتماد رمز الاستجابة السريع، إلى جانب المعالجة الفورية للملفات من قبل إطارات المركز.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن التصرّف في الملفات المقدّمة عبر المنصّة الالكترونيّة، يشمل التكفّل بجملة من الوظائف على غرار إنشاء المستثمر، حسابًا، عبر شبكة الإنترنت وإدارته عن بعد، علاوة على معالجة الطلبات (القبول والرفض وطلب معلومات إضافيّة)، بالإضافة إلى دفع معاليم الطوابع الجبائية على الخطّ و إدارة الإشعارات الواردة عبر البريد الالكتروني. ووضع المركز على ذمة المعنيّين بالخدمات التي توفرها المنصّة والراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات، “شريطا مصورا بيداغوجيا”، بالإضافة إلى جهات التخاطب في مقر المركز وممثلياته التجارية بكل من سوسة وصفاقس.