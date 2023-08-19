بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة الافتتاحية-الدفعة1): النتائج و الهدافون

في ما يلي نتائج و هدافو الدفعة الاولى من منافسات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2023 – 2024 بمجموعتيها الاولى و الثانية التي دارت اليوم السبت :
السبت 19 أوت
المجموعة الأولى:
في الملعب البلدي بسليمان
مستقبل سليمان 1 عمر بلال (45)
الملعب التونسي 2 بلال الماجري (4)/(65)
في ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان صفر
النادي الافريقي 1 بسام الصرارفي (36)
الاربعاء 23 اوت
في المرسى – س16 و30
الاولمبي الباجي – النجم الساحلي
المجموعة الثانية
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي 1 اسامة بوقرة (43)
مستقبل المرسى صفر
الأحد 20 أوت:
في ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي – النادي البنزرتي
الحكم: أسامة رزق الله