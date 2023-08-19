بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة الافتتاحية-الدفعة1): النتائج و الهدافون

في ما يلي نتائج و هدافو الدفعة الاولى من منافسات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2023 – 2024 بمجموعتيها الاولى و الثانية التي دارت اليوم السبت :

السبت 19 أوت

المجموعة الأولى:

في الملعب البلدي بسليمان

مستقبل سليمان 1 عمر بلال (45)

الملعب التونسي 2 بلال الماجري (4)/(65)

في ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان صفر

النادي الافريقي 1 بسام الصرارفي (36)

الاربعاء 23 اوت

في المرسى – س16 و30

الاولمبي الباجي – النجم الساحلي

المجموعة الثانية

في ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي 1 اسامة بوقرة (43)

مستقبل المرسى صفر

الأحد 20 أوت:

في ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي – النادي البنزرتي

الحكم: أسامة رزق الله