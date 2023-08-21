سوق البورصة يبدأ الأسبوع بشكل إيجابي بتسجيل ارتفاع بنسبة 0.18 بالمائة

بدأ سوق البورصة الأسبوع بشكل إيجابي بتسجيل ارتفاع بنسبة 0.18 بالمائة عند 8899.47 نقطة بحجم 5.6 مليون دينار وفق الوسيط بالبورصة /التونسية للأوراق المالية/

وشهدت اسهم الاتحاد الدولي للبنوك بنسبة 6 بالمائة لتصل إلى 27.670 دينارا ، مما أدى إلى تبادلات بــ 200 ألف دينار.

كما ارتفعت أسهم أمان بنك بنسبة 3.7 بالمائة بقيمة 39.400 د. وبلغت قيمة رفع رأس المال خلال الجلسة 404 آلاف دينار.

أظهر سهم أستار أسوأ أداء خلال الجلسة. وفي صفقة حجمها 90 ألف دينار تراجع تصرف شركة التأمين بنسبة 4.2 بالمائة إلى 45 ألف دينار.

كان اسهم بنك تونس العربي الدولي أكثر الأسهم تداولا خلال الجلسة. وتراجع سعر سهم البنك الخاص بنسبة -0.32 بالمائة إلى 93.800 دينار بتزويد السوق برأس مال قدره 3.3 مليون دينار.