مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة السلة يفتتح اشغاله في مانيلا بمشاركة رئيس الجامعة التونسية

تستضيف العاصمة الفليبينة مانيلا اجتماعات المؤتمر الثاني والعشرين للاتحاد الدولي لكرة السلة التي تفتتح اليوم بمشاركة الجامعات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة السلة .

ويحضر المؤتمر ممثلو أكثر من 160 جامعة وطنية منها الجامعة التونسية لكرة السلة التي يمثلها علي البنزرتي رئيس الجامعة .

وسيتم بالمناسبة انتخاب رئيس جديد للاتحاد الدولي لكرة السلة لدورة 2023-2027 .وسيختار المؤتمر أمين مال جديد ويقرر تشكيل مجلسه المركزي للسنوات الأربع القادمة.

وسيتم عقد اجتماعات فرعية يوم غد الخميس 24 بحضور أكثر من 300 مندوب ستتناول مواضيع تتعلق بالأولويات الإستراتيجية للاتحاد الدولي لكرة السلة وتعزيز الجامعات الوطنية والمرأة في كرة السلة وتنمية عائلة الاتحاد الدولي لكرة السلة بالإضافة إلى الحماية والنزاهة. .

وسيختتم المشاركون في مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة السلة الثاني والعشرون بحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة السلة فيبا 2023 يوم الجمعة 25 أوت الجاري.