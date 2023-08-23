وزير السياحة يُطلع رئيس الحكومة على استراتيجية السياحة المستدامة 2035

استقبل رئيس الحكومة احمد الحشاني صباح اليوم الاربعاء 23 أوت 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، وزير السياحة محمد المعز بلحسين.

ونوّه رئيس الحكومة بمجهودات كل الأطراف المتدخلة في ظل المؤشرات الايجابية التي يشهدها القطاع حاليا، موصيا باتخاذ كل التدابير اللازمة لمزيد الارتقاء بجودة المنتوج السياحي وتطويره.

ومن جهته قدم وزير السياحة لرئيس الحكومة فكرة عن انجازات ومشاريع القطاع، وأطلعه بالمناسبة على الإستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في أفق 2035، وعلى مدى جاهزية مختلف الهياكل المعنية للمرحلة القادمة.